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В Надеждино у мужчины загорелась постель

3 января в 10:17 96 просмотров

В селе Надеждино Пензенского района накануне днем, 2 января, произошел пожар.

По данным регионального ГУ МЧС, в доме на ул. Строителей загорелась постель.

«Спасен хозяин дома — мужчина 1967 года рождения. Три человека эвакуировано», — отметили в управлении.

Сотрудники МЧС напоминают об опасности курения в постели, особенно в нетрезвом виде и перед сном. Непотушенный окурок может привести к возгоранию постельных принадлежностей. Курить следует в специально отведенных местах, окурки тщательно тушить в пепельницах.

Также не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью обогревателей и печного оборудования.


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