В Надеждино у мужчины загорелась постель

По данным регионального ГУ МЧС, в доме на ул. Строителей загорелась постель.

«Спасен хозяин дома — мужчина 1967 года рождения. Три человека эвакуировано», — отметили в управлении.

Сотрудники МЧС напоминают об опасности курения в постели, особенно в нетрезвом виде и перед сном. Непотушенный окурок может привести к возгоранию постельных принадлежностей. Курить следует в специально отведенных местах, окурки тщательно тушить в пепельницах.

Также не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью обогревателей и печного оборудования.