В Пензе утром вспыхнула иномарка

В Пензе 3 января в районе пяти часов утра загорелась иномарка на ул. Луначарского, 39. Подробности случившегося сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Выгорело подкопотное пространство на площади и частично — салон», — отметили в управлении.

В Сети появилось видео с места ЧП. На нем видно, что огнем была охвачена большая часть автомобиля. Удастся ли ее восстановить и что стало причиной возгорания, не известно.

В региональном ГУ МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.