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В Пензе утром вспыхнула иномарка

3 января в 10:55 398 просмотров

В Пензе 3 января в районе пяти часов утра загорелась иномарка на ул. Луначарского, 39. Подробности случившегося сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Выгорело подкопотное пространство на площади и частично — салон», — отметили в управлении.

В Сети появилось видео с места ЧП. На нем видно, что огнем была охвачена большая часть автомобиля. Удастся ли ее восстановить и что стало причиной возгорания, не известно.

В региональном ГУ МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.

Фотография: скриншот https://vk.com/videos-47515083?z=video-47515083_456240213%2Fclub47515083%2Fpl_-47515083_-2

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