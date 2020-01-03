В Пензенской области тренеры пройдут повышение квалификации

В Пензенской области спортивные тренеры пройдут повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Провести такую работу поручил губернатор Иван Белозерцев.

По данным пресс-центра областного правительства, в этом учебном году 15 пензенских специалистов примут участие в образовательных программах Российского международного олимпийского университета.

Также 60 пензенцев будут учиться в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Обучение будет проходить в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.

По словам главы региона, повышение уровня квалификации тренеров необходимо, чтобы привлекать молодежь к занятию физкультурой, развивать профессиональный и массовый спорт.