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В Сосновоборском районе машина сбила юношу и уехала

3 января в 12:23 132 просмотра

В поселке Сосновоборск Пензенской области устанавливают водителя, который накануне ночью, 2 января, сбил юношу у дома на ул. Калинина.

Молодого человека госпитализировали. Однако автомобиль, сбивший его, пока не установили, так как водитель покинул место аварии.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по поиску транспортного средства и водителя. По данному факту проводится проверка», — сообщают в управлении.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости пешеходам носить вечером одежду со светоотражающими элементами. Также дорогу следует переходить только по «зебре» и убедившись, что авто пропускают. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и быть максимально внимательными, так как ночью видимость ограничена.

За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на 1−1,5 года или административный арест на 15 суток.


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