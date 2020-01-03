В Сосновоборском районе машина сбила юношу и уехала

Молодого человека госпитализировали. Однако автомобиль, сбивший его, пока не установили, так как водитель покинул место аварии.
«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по поиску транспортного средства и водителя. По данному факту проводится проверка», — сообщают в управлении.
В Госавтоинспекции напоминают о необходимости пешеходам носить вечером одежду со светоотражающими элементами. Также дорогу следует переходить только по «зебре» и убедившись, что авто пропускают. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и быть максимально внимательными, так как ночью видимость ограничена.
За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на 1−1,5 года или административный арест на 15 суток.