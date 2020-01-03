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В Пензенской области 41 сельская семья получила жилищную поддержку

3 января в 13:41 208 просмотров

В Пензенской области в прошлом году была проделана большая работа по развитию сельских территорий.

В частности, по данным пресс-центра областного правительства, господдержку на строительство или приобретение жилья получила 41 сельская семья. За 9 месяцев 2019 года объем ввода жилья составил 3,6 тыс. кв. м при плане в 2,8 тыс.

В рамках мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов построено 5,6 км водопровода в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района, в селе Верхний
Ломов Нижнеломовского района реконструировано 7,7 км водопроводных
сетей.

В Верхней Елюзани Городищенского района и Большом Вьясе Лунинского района появились здания для размещения офисов врачей общей практики.

В Тамале завершается реконструкция здания районного дома кульутры. Начато строительство здания сельского дома культуры в селе Каменный Брод Иссинского района и реконструкция здания дома культуры Лунинского района.

Стоит отмтепить, что в министерстве сельского хозяйства Пензенской области разработали проект региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она предусматривает доступное жилье для сельчан, развитие рынка труда, инфраструктуры.


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