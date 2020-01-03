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В Грабово мужчина может сесть за решетку из-за детского мобильника

3 января в 15:08 150 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области выясняют обстоятельства инцидента с пропажей телефона.

По данным регионального УМВД, в Грабово мальчик оставил на бордюре телефон. Его забрал 28-летний мужчина, уроженец села Вазерки.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — отмечают в управлении.

В полиции напоминают, что найденные вещи, телефоны, деньги, кошельки нужно вернуть владельцу или отнести в ближайший отдел МВД.

«Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», — добавляют стражи порядка.


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