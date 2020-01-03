Пензенская область отмечается в списках лидеров субъектов ПФО по урожаю культур

Пензенская область, не смотря на летнюю засуху и частичную потерю урожая — площадь гибели посевов оценена в 68 тыс. га, — занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО по урожаю ряда культур.

По данным пресс-центра областного правительства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 1,9 млн тонн, урожайность — 25 ц/га.

Рекордным стал урожай сахарной свеклы — собрано 2,5 млн тонн, урожайность — 425 ц/га. По валовому сбору сахарной свеклы область занимает второе место в ПФО.

Второй год подряд регион бьет рекорды по урожаю подсолнечника: собрано 493 тыс. тонн. Это на 26% больше уровня 2018 года. По урожайности культуры область стала лидером в ПФО.

Также Пензенская область занимает лидирующие позиции в стране по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель.