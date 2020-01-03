С 1 января материнский капитал вырастет почти на 14 тысяч

С 1 января размер материнского капитала установлен в 466 617 рублей. По сравнению с 2019 годом он вырастет на 13 591 рублей, сообщает отделение ПФР по Пензенской области.

В регионе сертификат получили 75 475 человек, из них в 2019 году — 4316. Это всего составило 31 254,15 млн рублей.

С 1 января 2018 года предусмотрена ежемесячная выплата на второго ребенка. Ее сейчас получают 9400 пензенский семей.

«В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты будут иметь семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину (ранее — 1,5-кратный размер) прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Пензенской области за второй квартал 2019 года. То есть право на получение выплаты будут иметь семьи, чей доход на каждого члена семьи не превышает 20682 рублей (в 2019 — 14 380,50 рублей)», — сообщают в ведомстве.

Владелец сертификата может подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение трех лет (ранее — 1,5 лет) со дня рождения второго ребенка.

«Ежемесячная выплата назначается до достижения вторым ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты сначала до достижения ребенком двух лет, а затем до достижения им возраста трех лет», — поясняют в ведомстве.