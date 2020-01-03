По качеству топлива Пензенская область попала в список «красных» регионов

Хуже ситуация — только в «вишневых» регионах, где этот показатель — более 20%. Это, к примеру, Свердловская область, Хабаровский край, Алтайский край, Курганская область, Рязанская область и другие.
«Красным» также, например, отмечены Тюменская область, Амурская область, Приморский край и другие. Большая часть территории страны — «зеленая» (менее 5% риск).
«Обновленная карта будет опубликована на сайте ведомства в январе 2020 года после обработки данных за 2019 год. В будущем карта будет обновляться два раза в год», — сообщает Росстандарт.
Стоимость топлива в Пензе по итогам декабрьского мониторинга «Пенза-Пресс» можно найти ЗДЕСЬ.