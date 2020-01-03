Спутник дарит настроение с первого дня нового года (видео)

1 января здесь было многолюдно, даже после новогодней ночи. Пришли сюда и жители Спутника, и гости из разных районов Пензы.
«Здесь очень здорово! Все есть: горки, каток, аттракционы. Мы пришли, случайно оказались на мероприятии, поучаствовали в конкурсе и выиграли», — поделились впечатлениями жительницы Терновки.
«В Спутнике — хорошая атмосфера, все классно и радостно. Всем советуем», — дополнила веселая пара из Арбекова.
Вечером первого января на катке началась дискотека. Взрослые и дети показывали, кто и как умеет танцевать, и повторяли движения друг за другом. Затем пришло время эстафет: желающие делились на команды и соревновались в скоростной езде на надувных тюбингах-ватрушках.
«Почему нужно в Спутник приходить за хорошим настроением? Да потому что здесь всегда улыбки у людей! Наши игровые развлекательные программы рассчитаны на все зимние каникулы, так что каждый вечер будем ждать вас у катка в 18 часов, чтобы отлично провести время», — рассказал ведущий мероприятия Павел Конгуров.
В ближайшие дни в Спутнике пройдет и хоккейный турнир, и турнир по снежному волейболу, и полюбившийся фестиваль уличной анимации, на котором вновь парадом пройдут Деды Морозы. Следите за афишей мероприятий на сайте penza-sputnik.ru.
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