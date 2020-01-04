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«Пензаконцерт» приглашает детей и взрослых на новогодние представления

4 января в 09:42 176 просмотров

До 8 января в «Пензаконцерте» будут проходить новогодние концерты и спектакли (0+).

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, в Органном зале филармонии ансамбль русской этнической музыки «Миряне» каждый день новогодних выходных проводит с детьми и родителями хоровод. В сопровождении Волшебного Органа артисты «Пензаконцерта» показывают представление с песнями, танцами и конкурсами.

В Большом зале филармонии можно посмотреть музыкальный спектакль «У Лукоморья» (0+) в исполнении группы «Калейдоскоп». В основе сюжета — «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина в редакции Василия Жуковского. Режиссер — Заслуженный работник культуры Пензенской области Ирина Дрожжилова.


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