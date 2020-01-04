Губернатор Иван Белозерцев продлил мораторий на цены за землю под объекты недвижимости

По информации пресс-центра правительства Пензенской области, мораторий будет действовать до 1 января 2021 года.

Мораторий касается неразграниченных земельных участков и тех, на которых расположены объекты недвижимости в собственности Пензенской области.

В настоящее время цена земельных участков, расположенных в границах города, определяется по цене 20-кратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка и составляет 30% от кадастровой стоимости. Исключение — участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи — 6% от кадастровой стоимости.

Цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за пределами Пензенской области, определяется по цене 10-кратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка и составляет 15% от кадастровой стоимости участков. За участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи — 3% от кадастровой стоимости.