Что для пензенцев изменится с 1 января 2020 года? Новшества от минтруда
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Куда обращаться пензенцам при коммунальных авариях. ТЕЛЕФОНЫ
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Губернатор Иван Белозерцев поделился своим архивным фото в Instagram
Белозерцев: Мы должны войти в федеральный проект поддержки IT-компаний
Кражи, мошенничества, ДТП. В полиции подвели итоги работы в новогоднюю ночь
В центре Пензы столкнулись две легковушки
Мэр Кузнецка подвел итоги года
Вдова погибшего дальнобойщика из Пензы получила денежную компенсацию
В Пензе прошел торжественный прием губернатора
В мэрии Пензы рассказали, как обезопасить себя при выборе алкоголя
Пензенцев призывают не приобретать мясо у уличных торговцев
В России изменится тактика обучения водителей

Пензенская область остается лидером ПФО по животноводству

5 января в 04:17 176 просмотров

В Пензенской области производство скота и птицы на убой в живом весе ожидается в рекордном объеме — 375 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, по темпам роста этого показателя Пензенская область занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа и третье место по России.

По прогнозам, продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных организациях региона составит 7000 кг на одну корову. По темпам роста надоя Пензенская область в настоящее время является лидером ПФО.

По данным регионального правительства, хорошие темпы роста также наблюдаются в производстве колбасных изделий (126%), сливочного масла (120%), растительного масла (129%), комбикормов (115%), муки (194%), молока жидкого (109%), кисломолочных продуктов (111%) и спирта (111%).


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...