Пензенская область остается лидером ПФО по животноводству

В Пензенской области производство скота и птицы на убой в живом весе ожидается в рекордном объеме — 375 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, по темпам роста этого показателя Пензенская область занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа и третье место по России.

По прогнозам, продуктивность молочного стада в сельскохозяйственных организациях региона составит 7000 кг на одну корову. По темпам роста надоя Пензенская область в настоящее время является лидером ПФО.

По данным регионального правительства, хорошие темпы роста также наблюдаются в производстве колбасных изделий (126%), сливочного масла (120%), растительного масла (129%), комбикормов (115%), муки (194%), молока жидкого (109%), кисломолочных продуктов (111%) и спирта (111%).