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Школьники Пензенской области совершают лыжный агитпоход к 75-летию Победы

4 января в 11:02 240 просмотров

В Пензенской области проходит лыжный агитпоход учащихся, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, агитпоход проходит со 2 по 8 января по Пензенскому, Колышлейскому, Сердобскому и Шемышейскому районам.

Туристские группы ведут познавательную и культурно-просветительскую работу: посещают школьные музеи, проводят вахты памяти, оказывают помощь ветеранам, изучают традиции, обычаи, фольклор, ремесла народов, населяющих наш край, организуют концерты художественной самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, выступления агитбригад.

На муниципальном этапе в агитпоходе принимают участие более 1000 учащихся из районов области. С 22 декабря они совершают однодневные и многодневные походы по территории своего района. На маршрутах организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, проводятся концерты и выступления агитбригад.

Завершится агитпоход 7 января. Подведение итогов и награждение лучших туристских групп дипломами министерства образования Пензенской области пройдут в школе № 1 районного поселка Колышлей.


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