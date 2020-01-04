В Пензе дети нашли в подарке бракованный шоколад

Жительница Пензы купила своим детям сладкий подарок и пришла в ужас от его содержимого.

Фотографию половинки растаявшего и вновь застывшего шоколада женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что продукт был пензенского производства.

«Мы в шоке, если честно! Слышала, что перед Новым годом сплавляют весь неликвид, но сама столкнулась впервые… Шоколад мало того растаявший, так еще и половинка», — написала пензячка.

Пользователи в комментариях посоветовали ей вернуть товар на фабрику. Также в подобных случаях рекомендуется обращаться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукцию.