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В Пензе дети нашли в подарке бракованный шоколад

4 января в 11:27 220 просмотров

Жительница Пензы купила своим детям сладкий подарок и пришла в ужас от его содержимого.

Фотографию половинки растаявшего и вновь застывшего шоколада женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что продукт был пензенского производства.

«Мы в шоке, если честно! Слышала, что перед Новым годом сплавляют весь неликвид, но сама столкнулась впервые… Шоколад мало того растаявший, так еще и половинка», — написала пензячка.

Пользователи в комментариях посоветовали ей вернуть товар на фабрику. Также в подобных случаях рекомендуется обращаться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили продукцию.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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