Губернатор Иван Белозерцев поделился своим архивным фото в Instagram

«Новогодние праздники — время воспоминаний. Предлагаю делиться ими друг с другом. Публикуйте фото с хэштегом #старыефото, самые интересные я опубликую у себя на странице», — написал глава региона.

О своем ретро-фото Иван Белозерцев рассказал, что снимок сделан после окончания школы.

«Это я впервые в Самаре на набережной, после 10 класса. Через неделю буду коротко подстрижен и уеду поступать в Ульяновское гвардейское танковое командное училище. Кстати, я в цветной рубашке, сшитой моей бабушкой (тогда такие были в моде!). Купить — денег не было, да их и в продаже особенно не водилось. А брюки-клеш сшила подруга моей старшей сестры», — поделился губернатор.