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Губернатор Иван Белозерцев поделился своим архивным фото в Instagram

4 января в 11:44 236 просмотров

На своей странице в социальной сети Instagram губернатор Иван Белозерцев предложил пензенцам поделиться своими лучшими воспоминаниями.

«Новогодние праздники — время воспоминаний. Предлагаю делиться ими друг с другом. Публикуйте фото с хэштегом #старыефото, самые интересные я опубликую у себя на странице», — написал глава региона.

О своем ретро-фото Иван Белозерцев рассказал, что снимок сделан после окончания школы.

«Это я впервые в Самаре на набережной, после 10 класса. Через неделю буду коротко подстрижен и уеду поступать в Ульяновское гвардейское танковое командное училище. Кстати, я в цветной рубашке, сшитой моей бабушкой (тогда такие были в моде!). Купить — денег не было, да их и в продаже особенно не водилось. А брюки-клеш сшила подруга моей старшей сестры», — поделился губернатор.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B643bMQlC52/

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