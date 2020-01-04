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Пензенская область вошла в топ-5 регионов-участников «Культурного марафона»

4 января в 12:43 188 просмотров

Культурно-образовательная акция «Культурный марафон» (6+) — это всероссийский проект, осуществленный на платформе Яндекс. Учебник. Школьники Пензенской области заняли в нем четвертое место.

С 14 октября дети знакомились с мировой и отечественной культурой в формате интерактивных уроков на платформе Яндекс. Учебник и проходили тестирования.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области, уроки «Культурного марафона» посетили 41 934 человека. Больше всего участников акции было из Пензы, Кузнецка, Белинского, а также из Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского, Тамалинского и Шемышейского районов.

Школьники 1−11 классов на занятиях по музыке, театру, кино и архитектуре снимали и монтировали фильмы, создавали графические партитуры, изучив древнерусскую «Певческую азбуку» и ноты Джона Кейджа; сочиняли оратории жалоб и желаний, послушав музыку Николая Римского-Корсакова, проектировали собственные школы и создавали декорации.

Все участники «Культурного марафона» получили сертификаты.

Экспертами акции выступили критики, искусствоведы, журналисты, сценаристы и продюсеры. Среди известных деятелей искусства участниками «Культурного марафона» стали: режиссеры Тимур Бекмамбетов, Кантемир Балагов и Юрий Быков, продюсер и режиссер Александр Роднянский, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, группа «Би-2», музыканты Полина Гагарина, Федук и Ёлка.

Фотография: скриншот - https://minobr-penza.ru/news/10950/

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