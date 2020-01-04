Пензастат подвел итоги работы строительных организаций региона за год

На основе информации от руководителей строительных организаций Пензастат провел выборочное изучение деловой активности строительных организаций без учета микропредприятий.

По результатам исследования, руководители 73% организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 17% - как «неудовлетворительную» и 10% - как «благоприятную».

В следующем году 89% руководителей не ожидают изменений в отрасли. 5% считают, что экономическая ситуация в строительстве ухудшится, а 6% ожидают положительных изменений.

По данным на конец 2019 года, доля организаций, увеличивших объем работ, составила 51%. Зафиксировано уменьшение — у 3% строительных компаний. Средняя обеспеченность заказами составила 4 месяца.

Негативными факторами, мещающими развитию, руководители назвали «высокий уровень налогов» (55% опрошенных) и «недостаток заказов на работы» (41%). На неплатежеспособность заказчиков и конкуренцию со стороны других строительных фирм указали по 30% респондентов.