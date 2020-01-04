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Пензастат подвел итоги работы строительных организаций региона за год

4 января в 22:11 132 просмотра

На основе информации от руководителей строительных организаций Пензастат провел выборочное изучение деловой активности строительных организаций без учета микропредприятий.

По результатам исследования, руководители 73% организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», 17% - как «неудовлетворительную» и 10% - как «благоприятную».

В следующем году 89% руководителей не ожидают изменений в отрасли. 5% считают, что экономическая ситуация в строительстве ухудшится, а 6% ожидают положительных изменений.

По данным на конец 2019 года, доля организаций, увеличивших объем работ, составила 51%. Зафиксировано уменьшение — у 3% строительных компаний. Средняя обеспеченность заказами составила 4 месяца.

Негативными факторами, мещающими развитию, руководители назвали «высокий уровень налогов» (55% опрошенных) и «недостаток заказов на работы» (41%). На неплатежеспособность заказчиков и конкуренцию со стороны других строительных фирм указали по 30% респондентов.


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