Валерий Лидин рассказал о планах пензенских законодателей на 2020 год

Председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин сообщил, что в первую очередь депутаты рассмотрят блок законопроектов и постановлений, направленных на социально-экономическое развитие региона.
«Не остается без внимания и исполнение уже принятых законов», — подчеркнул Валерий Лидин.
Он также отметил, что губернатор Иван Белозерцев поставил перед депутатами задачу завершить в 2020 году решение проблемы «обманутых дольщиков», поэтому вопрос реализации соответствующего закона Пензенской области находится на постоянном контроле народных избранников.
Как сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания, на обсуждение депутатов также вынесены вопросы о пресечении незаконного производства и реализации суррогатного алкоголя, допризывной подготовки молодежи к военной службе, организации и состоянии гериатрической и паллиативной помощи в организациях здравоохранения Пензенской области.
В Год памяти и славы особое внимание будет уделено улучшению условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.