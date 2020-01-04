Валерий Лидин рассказал о планах пензенских законодателей на 2020 год

Особое внимание пензенские парламентарии намерены уделить законам, связанным с проблемами обманутых дольщиков, предотвращением реализации контрафактного алкоголя, а также вопросам здравоохранения и армии.

Председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин сообщил, что в первую очередь депутаты рассмотрят блок законопроектов и постановлений, направленных на социально-экономическое развитие региона.

«Не остается без внимания и исполнение уже принятых законов», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он также отметил, что губернатор Иван Белозерцев поставил перед депутатами задачу завершить в 2020 году решение проблемы «обманутых дольщиков», поэтому вопрос реализации соответствующего закона Пензенской области находится на постоянном контроле народных избранников.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания, на обсуждение депутатов также вынесены вопросы о пресечении незаконного производства и реализации суррогатного алкоголя, допризывной подготовки молодежи к военной службе, организации и состоянии гериатрической и паллиативной помощи в организациях здравоохранения Пензенской области.

В Год памяти и славы особое внимание будет уделено улучшению условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.