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Более 500 пензенцев приняли участие в лыжном забеге на Олимпийской аллее

4 января в 13:57 94 просмотра

4 января в Пензе состоялся лыжный забег в рамках ежегодной областной акции «Зимние забавы».

На Олимпийской аллее встали на лыжи глава администрации Пензы Андрей Лузгин, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, председатель городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков и другие почетные гости.

«Надеюсь, что вашему примеру последуют и другие жители нашего города. Важно заниматься спортом, а не говорить о нем», — сказал мэр Пензы Андрей Лузгин участникам забега.

Он также подчеркнул, что в городе много мест для активного отдыха зимой: в парке имени Белинского, на Олимпийской аллее, на стадионе Снежинка, на площади Ленина мероприятия для детей и взрослых будут проходить каждый день до конца каникул.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, в «Зимних забавах» приняли участие школьники, студенты, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также жители и гости города — всего более 500 человек. Лыжники преодолели дистанции в два и четыре километра. Кроме того, в рамках акции состоялись традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

После забега мэр Андрей Лузгин и министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский вручили пензенцам знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Самой младшей участнице соревнований, четырехлетней Соне Катковой, глава администрации города вручил подарок.

Подобные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проводится в Пензе с 2013 года.

Фотография: скриншоты - https://www.penza-gorod.ru/news/bolee_500_penzentsev_vstali_na_lyzhi_v_ramkakh_aktsii_zimnie_zabavy/

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