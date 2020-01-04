В Пензенской области поисковики обнаружили ранее неизвестные могилы военных-летчиков

В ходе реализации проекта исследованы 18 мест гибели и мест захоронений летчиков, погибших на территории 12 муниципалитетов Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили три неучтенных захоронения и установили имена погибших.

Рабочая группа посетила Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, где нашла уникальные материалы об авиакатастрофах на территории Пензенской области в период 1941—1945 годов.

«На данный момент установлены данные 49 погибших из числа летного состава, дислоцировавшегося на территории области. Собран фотоматериал, отсканированы архивные материалы для будущего печатного издания, которое станет итогом большого проекта «Наследники победителей», — сообщила председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Пензенской области Лариса Казакова.

К 75-летию Победы поисковики планируют установить мемориальные знаки в местах падения самолетов, а также памятники летчикам, чьи имена установлены в ходе реализации проекта.

Проект «Наследники победителей» реализуется с использованием средств грантовой поддержки Президента Российской Федерации. Цель — привлечение подростков и молодежи Пензенской области к поисковой работе по установлению мест гибели и захоронений летного состава на территории Пензенской области в период с 1941 по 1945 годы.