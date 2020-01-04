В правительстве Пензенской области объявили о старте программы «Земский учитель»

С 2020 года в Пензенской области начинается реализация федеральной программы «Земский учитель».

Пресс-центр правительства региона назвал три вакантных должности учителей в общеобразовательных организациях Пензенской области, испытывающих дефицит кадрового обеспечения. В их числе: учитель математики филиала МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза А. Е. Махалина в селе Махалино, учитель английского языка МБОУ СОШ села Наровчат и учитель математики МБОУ СОШ имени В. Я. Прошкина села Шугурово.

В конкурсном отборе могут принять участие учителя государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области, возраст которых не превышает 55 лет включительно на момент подачи документов.

Учителя, принятые на работу по программе «Земский учитель», обязаны отработать в течение пяти лет. Период декретного отпуска не включается.

Претендент должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по должности «Учитель». Объем учебной нагрузки должен составлять не менее чем 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Заявки с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно на официальном сайте программы.