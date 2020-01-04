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В экзамене на водительские права в России станет больше теории

4 января в 14:55 220 просмотров

В ГИБДД России заявили, что теоретических вопросов в экзамене на права скоро станет больше.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт радиостанции «Говорит Москва» и слова заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

В экзамен планируют включить новые вопросы о безопасном управлении автомобилем. Теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», ПДД, «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология» и «Профессиональный блок».

Напомним, что в практической части экзамена также будут изменения: «площадка» и «город» станут одним тестом.

Нововведения вступят в силу 1 октября.


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