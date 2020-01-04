Иван Белозерцев ответил на вопросы детей о профессиях и праздниках

О нужных Пензенской области профессиях и о своих любимых праздниках глава региона Иван Белозерцев рассказал на встрече с детьми, которая прошла перед Новым годом в Нижнем Ломове.

О том, как выбрать правильную профессию и какие специалисты сейчас нужны, на «детской прямой линии» губернатора спросил шестиклассник.

«Все профессии нужны. У нас есть много предприятий, где работает молодежь. Они развиваются, обновляют производство. Я не хочу, чтобы мои внуки ехали в Москву. Я хочу, чтобы они трудились в нашей области», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор ответил на вопрос о его любимом празднике.

«Раньше был день рождения, сейчас 23 февраля, а еще 8 марта, когда была возможность поздравить свою маму (она, к сожалению, ушла из жизни), свою супругу, сестер. А еще Новый год и День Победы», — поделился глава региона.

Напомним, ранее дети узнали у Ивана Белозерцева, сколько длится его рабочий день.