Пензенец получил на работе травму глаза во время плавки металла

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы возбудил уголовное дело по факту тяжелой травмы плавильщика на производстве.

По данным следствия, в ночь на 10 декабря 34-летний работник одного из пензенских предприятий плавил лом алюминия. При загрузке плавильной печи произошел взрыв, из-за которого мужчина получил травму глаза, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

Рядом с печью находился еще один рабочий — 46-летний мужчина, который получил ожоги. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда его здоровью.

По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, взрыв случился в результате нарушения требований охраны труда. Обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, в настоящее время устанавливаются.