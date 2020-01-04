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Никольский Музей стекла и хрусталя в праздники посещают иногородние туристы

4 января в 16:20 126 просмотров

В первые дни нового года Музей стекла и хрусталя в Никольске Пензенской области посетили туристы из разных регионов России и Украины.

Туристы из Ростова-на-Дону, республики Коми, Москвы и Пензы, а также из Украины в праздничные дни познакомились с уникальной коллекцией никольского хрусталя.

«Спасибо, что подарили нам эту радость и красоту», — пишут экскурсанты в книге отзывов музея.

Как сообщили в официальной группе Пензенской картинной галереи соцсети «ВКонтакте», посетители выставок с интересом слушали историю развития мирового стеклоделия, методах выработки изделий в разные периоды существования Никольско-Бахметевского завода, а также о современной продукции стекольных предприятий Никольска.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzagallery

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