В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя на вынос

В новогодние и рождественские праздники администрация Пензы продолжает работу по пресечению незаконной продажи алкоголя.

Мониторинг торговых точек в Железнодорожном районе города провели сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, администрации района, УМВД России по городу Пензе. Они проверили восемь торговых объектов на улицах Клары Цеткин, Чапаева и Чаадаева.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в одной из организаций общепита на улице Чаадаева продавали алкогольную продукцию на вынос. По факту нарушения законодательства сотрудник полиции составил протокол.

В других объектах потребительского рынка нарушений не выявлено.