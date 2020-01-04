В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя на вынос

Мониторинг торговых точек в Железнодорожном районе города провели сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, администрации района, УМВД России по городу Пензе. Они проверили восемь торговых объектов на улицах Клары Цеткин, Чапаева и Чаадаева.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в одной из организаций общепита на улице Чаадаева продавали алкогольную продукцию на вынос. По факту нарушения законодательства сотрудник полиции составил протокол.
В других объектах потребительского рынка нарушений не выявлено.