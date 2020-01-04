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В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя на вынос

4 января в 16:43 124 просмотра

В новогодние и рождественские праздники администрация Пензы продолжает работу по пресечению незаконной продажи алкоголя.

Мониторинг торговых точек в Железнодорожном районе города провели сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, администрации района, УМВД России по городу Пензе. Они проверили восемь торговых объектов на улицах Клары Цеткин, Чапаева и Чаадаева.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в одной из организаций общепита на улице Чаадаева продавали алкогольную продукцию на вынос. По факту нарушения законодательства сотрудник полиции составил протокол.

В других объектах потребительского рынка нарушений не выявлено.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/kontrol_za_realizatsiey_alkogolya_v_novogodnie_prazdniki/

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