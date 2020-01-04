Пензенские школьники стали призерами научно-инженерного конкурса среди регионов ПФО

В Самаре прошел Приволжский научно-инженерный конкурс для школьников «Потенциал» (12+). В нем приняли участие представители пензенской школы № 18.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, Пензенская область на конкурсе была представлена в секциях «Биология», «Экология» и «Технические науки». По итогам, два проекта заняли призовые места.

Александр Воронин, Мария Егорова и Даниил Монахов под руководством Натальи Ворониной заняли первое место в секции «Технические науки». Арина Рязанцева под руководством Лидии Горбуновой завоевала третье место секции «Биология».

Участниками конкурса также стали школьники и студенты из Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Кировской областей, республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл.

Конкурс является отборочным этапом всероссийского конкурса научных и инженерных проектов «Балтийский научно-инженерный конкурс».