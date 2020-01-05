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В Каменском районе в пожаре погибли три человека

5 января в 09:40 256 просмотров

В селе Соболевка Каменского района Пензенской области накануне ночью, 4 января, сгорел деревянный дом. На пепелище обнаружили тела трех человек.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошел на ул. Ивановка.

«В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, выгорело все внутри по всей площади дома. В ходе разбора конструкций обнаружены трое погибших: 79-летняя женщина, 71-летний и 57-летний мужчины», — отмечают в управлении.

По факту пожара проводится проверка, его причины пока не установлены.

В МЧС просят жителей быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не купить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.


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