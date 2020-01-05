В парке Белинского все выходные проходят мероприятия для детей

В пензенском парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского 5−7 января запланированы мероприятия для детей и взрослых.

В частности, 5 января в 16:00 ожидается программа у елки «В поисках новогодних сокровищ». 6 января в 16:00 запланирован праздник «Тайна волшебной звезды».

7 января в 16:00 — мероприятия в честь Рождества. Посетителей парка ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, хоровод, выступление творческих коллективов, горячий чай.

Также до 8 января в 12:00 в парке проходит новогодний праздник «Мяу-шоу или особенности мышиной охоты». Кроме того, работает резиденция Снегурочки до 8 января с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00.

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