В Пензе из-за прорыва теплопровода Терновка осталась без отопления

По данным ведомства, в зону отключения попали улицы Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, пр-д Электрический, Ивановская. Аварию устраняют бригады АО «Пензтеплоснабжение».
«Бригады приняли решение о снижении параметров теплоносителя без полного отключения потребителей от теплоснабжения», — отмечают в управлении.
В МЧС просят жителей не употреблять спиртное, пытаясь согреться, потому что это может привести к увеличению теплоотдачи организма. Также осторожнее нужно быть с обогревателями, без присмотра их оставлять нельзя.
Если вы стали свидетелем нарушения в работе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, необходимо незамедлительно позвонить по телефону Единой диспетчерской службы города Пенза. В пресс-службе мэрии сообщили номера телефонов ресурсоснабжающих организаций:
— Тепловые сети: 20−98−79, 20−98−80;
— Горводоканал: 20−00−19;
— Пензенская Горэлектросеть: 56−22−11;
— Метан: 04, 56−28−54;
— МКП «Теплоснабжение»: 42−16−25;
— Пензатеплоснабжение: 23−31−42;
— Энергоснабжающее предприятие: 69−73−03;
— Единый телефон службы спасения: 112 (сотовый).
При звонке диспетчеру нужно сообщить место аварии или нарушения, назвав точный адрес объекта или прилегающей местности, характер происшествия, а также возможные негативные последствия.