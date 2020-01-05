В Пензе из-за прорыва теплопровода Терновка осталась без отопления

В Пензе 5 января без отопления остались жители Терновки. Список улиц опубликован на сайте областного управления МЧС.

По данным ведомства, в зону отключения попали улицы Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, пр-д Электрический, Ивановская. Аварию устраняют бригады АО «Пензтеплоснабжение».

«Бригады приняли решение о снижении параметров теплоносителя без полного отключения потребителей от теплоснабжения», — отмечают в управлении.

В МЧС просят жителей не употреблять спиртное, пытаясь согреться, потому что это может привести к увеличению теплоотдачи организма. Также осторожнее нужно быть с обогревателями, без присмотра их оставлять нельзя.

Если вы стали свидетелем нарушения в работе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, необходимо незамедлительно позвонить по телефону Единой диспетчерской службы города Пенза. В пресс-службе мэрии сообщили номера телефонов ресурсоснабжающих организаций:

— Тепловые сети: 20−98−79, 20−98−80;

— Горводоканал: 20−00−19;

— Пензенская Горэлектросеть: 56−22−11;

— Метан: 04, 56−28−54;

— МКП «Теплоснабжение»: 42−16−25;

— Пензатеплоснабжение: 23−31−42;

— Энергоснабжающее предприятие: 69−73−03;

— Единый телефон службы спасения: 112 (сотовый).

При звонке диспетчеру нужно сообщить место аварии или нарушения, назвав точный адрес объекта или прилегающей местности, характер происшествия, а также возможные негативные последствия.