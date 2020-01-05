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Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак

5 января в 13:40 98 просмотров

Министерство юстиции РФ намерено внести изменения в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния».

По данным regnum.ru, изменения будут касаться возраста вступления в брак. Также в министерстве могут скорректировать основания, по которым несовершеннолетние получат возможность зарегистрировать отношения.

Как ранее сообщал Пензастат, в прошлом году в Пензенской области семь детей родилось у 15-летних девочек. Все они появились на свет не в браке. У 16-летних — 16 новорожденных, причем только половина из них — в зарегистрированных отношениях. У 17-летних девушек родился 51 ребенок, 43,1% из них — вне брака.


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