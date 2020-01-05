Что для пензенцев изменится с 1 января 2020 года? Новшества от минтруда
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
В Пензенской области в 2020 году вырастет финансирование лечения онкологии
В Пензе прорыв на теплопроводе в Терновке устранят в течение суток
Мэр Пензы подписал разрешение на работу Центрального рынка
В Пензе из-за прорыва теплопровода Терновка осталась без отопления
Пензенская епархия приглашает детей на Архиерейскую елку
Пензастат подвел итоги работы строительных организаций региона за год
В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя на вынос
Иван Белозерцев ответил на вопросы детей о профессиях и праздниках
Более 500 пензенцев приняли участие в лыжном забеге на Олимпийской аллее
Валерий Лидин рассказал о планах пензенских законодателей на 2020 год

В Пензенской области выделены средства на проведение 637 процедур ЭКО

5 января в 14:08 240 просмотров

В Пензенской области на 2020 год по полису ОМС предусмотрено проведение 637 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом во время онлайн-брифинга в ИА «Пенза-Пресс» сообщила директор регионального ТФОМС Елена Аксенова.

По ее словам, процедуру можно провести не только в Пензенской области, где такую услугу предлагают три медучреждения, но и в других регионах. Список клиник, где это можно сделать по полису ОМС, имеется на сайте фонда. Данные также можно узнать по телефону горячей линии 8−800−100−80−44.

Чтобы пройти процедуру, нужно получить выписку от лечащего врача с показаниями для проведения лечения этим методом. В документе должна содержаться информация о подтвержденном диагнозе, сведения о состоянии здоровья супружеской пары, проведенных методах диагностики и лечения, а также рекомендации о необходимости и возможности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Далее с документами следует обратиться в региональный минздрав.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...