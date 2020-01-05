В Пензенской области выделены средства на проведение 637 процедур ЭКО

В Пензенской области на 2020 год по полису ОМС предусмотрено проведение 637 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом во время онлайн-брифинга в ИА «Пенза-Пресс» сообщила директор регионального ТФОМС Елена Аксенова.

По ее словам, процедуру можно провести не только в Пензенской области, где такую услугу предлагают три медучреждения, но и в других регионах. Список клиник, где это можно сделать по полису ОМС, имеется на сайте фонда. Данные также можно узнать по телефону горячей линии 8−800−100−80−44.

Чтобы пройти процедуру, нужно получить выписку от лечащего врача с показаниями для проведения лечения этим методом. В документе должна содержаться информация о подтвержденном диагнозе, сведения о состоянии здоровья супружеской пары, проведенных методах диагностики и лечения, а также рекомендации о необходимости и возможности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Далее с документами следует обратиться в региональный минздрав.