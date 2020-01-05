Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказал о возрождении интереса к резьбе

Фигуры животных, изящные цветы, треугольники и полукружья — орнаменты на окнах деревянных домов некогда играли особую роль. В наличниках была скрыта настоящая магия — ни один символ на них не вырезался просто так. Виктория Сысоева узнала секреты старинного мастерства у Анны Морозовой — резчицы, которая восстанавливала утраченные деревянные элементы дома на улице Краснойв рамках фестиваля «Том Сойер фест».

Анна занимается ремеслом уже больше 17 лет. Она умело сочетает современные и традиционные способы работы с деревом, а в скором времени собирается обучить резьбе и пензенцев.

Вдохновение от работы мастеров

Резьба по дереву, пожалуй, теперь — одна из редких профессий. Почему вы выбрали именно это искусство?

Все началось довольно неожиданно — с домашнего задания моего младшего брата (улыбается). На уроке труда им задали вырезать шкатулку. Она и стала моим первым изделием. Инструменты мне дал друг моего отца, он же показал простые приемы. Я считаю его своим «крестным отцом» в профессии. Его работы есть в пензенских музеях.

После школы не знала, куда пойду учиться, а в культпросвет училище как раз открылось новое декоративно-прикладное отделение. Так я и определилась с выбором. Закончила с красным дипломом, но, главное, — получила много новых знаний. Особенно мне пригодились навыки декоративной росписи — я хорошо отрисовываю орнаменты для резьбы.

Неужели никакого бэкграунда художественного не было, когда вы увлеклись резьбой?



Почему? Был! Я училась в художественной школе им. Татлина. Но живопись и рисунок мне не очень нравились. А вот к прикладному творчеству душа лежала всегда. С детства я увлеченно делала всякие поделки из бумаги, вязала. Эту любовь мне привила бабушка. Она выросла в деревне и всю жизнь занималась рукоделием.

Что вырезали на первом этапе своего обучения?

В основном я делала легкую мебель — полочки, например. И почти всегда это была геометрическая резьба. Все прочие орнаменты я научилась вырезать уже позже, на своей первой работе. В 2002 году я попала в мастерскую, которая занимается иконостасами. Работу нашла по объявлению. На встречу с работодателем шла в полной уверенности, что я - специалист и меня сразу же возьмут (смеется). Потом выяснилось, что знаний у меня маловато.

На первых порах каких-то больших вещей мне не давали делать. Я вырезала маленькие элементы — листочки, цветы. Мастера тогда присматривали за мной, поправляли, учили работать стамеской. Когда мастеру что-то не нравилось в моей работе, он все велел перерисовывать. Бывало и месяц билась над исправлениями. Сейчас все эти навыки, конечно, отточены, рука набита.

Почувствовать стиль

Расскажите о последних интересных проектах

Сейчас, например, занимаемся иконостасом в византийском стиле. Чтобы его прочувствовать, я изучаю, из каких элементов он состоит, консультируюсь с художниками. Мне очень нравится, когда нужно погружаться в материал, изучать новый стиль — так я расту, а не застываю в привычных рамках.

А где в Пензе можно обучиться этому ремеслу?

К сожалению, хорошей школы для резчиков в Пензе нет. Человек 10−12 в городе, которых я знаю, имеют высокий уровень. Как, например, у Олега Широкова, который вырезает миниатюры. Еще Евгений Карасев — он занимается иконами. Их работы — это верх мастерства. Ну и себя я, наверное, занесу в десятку тех, кто поддерживает уровень и занимается этим профессионально.

Наличники снова в моде

Наличник? Я была уверена, что это уже не особенно популярно

Наоборот! Наличники снова входят в моду. Но если раньше окна ставили вертикально, то для новых домов их делают квадратными. Однако и среди пензенцев, которые живут в старых деревянных домах, есть заинтересованные в смене наличников. Да, это явление пока не массовое, но интерес виден. В прошлом году я даже разрабатывала проект в стиле шале — его выбирают для экологически чистых срубовых домиков. В них более сдержанная резьба, не такая кудрявая, к которой мы привыкли.

В любом ремесле есть свои особенности. Резьба по дереву имеет давнюю историю и традиции. Вы их придерживаетесь?

По-разному. Например, стамески мы делаем сами. Конечно, их можно сейчас покупать, но это недешево, да и я уже привыкла сама их точить. Время вносит свои коррективы. Теперь основную массу резьбы начали делать на станках с ЧПУ. Поэтому у меня, признаюсь, стало гораздо меньше работы. И мастерских, которые работают с применением технологий, тоже прибавляется. Но ручная работа вполне может с ЧПУ конкурировать. Для этого нужно постоянно повышать свой уровень мастерства. Чтобы вырезать так, как на станке будет делать невыгодно. Опять же, с объемной резьбой машина не справится — она сложная.

Из дерева можно сделать множество небольших, но практичных вещей. С малой формой вы работаете?

С 20 лет мечтала попробовать своими руками изготовить пряничные формы. И, наконец, это произошло. Я планирую проводить мастер-классы по изготовлению таких форм на базе проекта «Люди.книги.города». Сейчас это востребовано. Смотрела, кстати, в интернете, пряничные формы, сделанные на ЧПУ и стамесками. И, как ни странно, пока станок проигрывает в качестве. К тому же, они дороже стоят, а форма получается гораздо примитивнее. Так что с машинами мы еще повоюем (смеется).

Уроки для начинающих

Мастер-классы сейчас, наверное, — самый популярный формат обучения. Но чему можно быстро научить людей, которые никогда не занимались раньше резьбой?

Обучить можно. Также, как и в любом деле, — начинать с чего-то малого. Например, я сейчас веду уроки трудов в школе. Есть и внеклассные занятия, на которые дети с радостью приходят, и мы осваиваем контурную резьбу — она сама простая. Конечно, опыт работы со школьниками для меня — еще совсем новая история. Но это интересный опыт. Все время для них что-то придумываю: то карандашницы с ними вырежем, то вешалки, недавно ключницу делали. И расписывать готовые изделия я их тоже учу — показываю элементы, объясняю, что они означают.

Анна, вы стали одним из постоянных волонтеров фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер фест». Вы много месяцев подряд трудились над преображением старинного деревянного дома на улице Красной. Что эта работа значила для вас?

Фестиваль дал мне возможность осуществить давнюю мечту — мне всегда хотелось сделать деревянные наличники. В марте я узнала о фестивале и сразу поняла — вот то, что мне нужно! В доме, который был выбран для проведения «Том Сойер феста”, мы вырезали и установили только причелины, которые находятся под крышей. Сами наличием сохранились хорошо. В общей сложности мы сделали 11 метров погонной пропильной резьбы. Причем и волонтеры без опыта вырезали вместе с нами.

Теперь в планах — научиться делать фигурные пилястры на окна. А еще фестиваль вдохновил нас с Михаилом Кириковым на проведение мастер-классов по изготовлению наличников. А с детьми попробуем что-то попроще — сделать имитацию наличников или отдельных элементов. Чтобы через полтора-два часа участники ушли с готовым изделием. Будем на этих уроках рассказывать и про историю деревянного зодчества в Пензенской области, об отдельных деревянных домах в Пензе. Поясним и смысл символов на наличниках. Он у каждого — свой, люди раньше ничего не делали бездумно.

Честно признаться, до «Том Сойер Феста» я почти не вглядывалась в наличники, а теперь всегда обращаю внимание на окна и на то, как они украшены

Это и была одна из главных целей фестиваля — чтобы люди обратили внимание на деревянное зодчество. Я и сама раньше многие дома не замечала. Хотя, казалось бы, я так люблю прорезную резьбу. А после «Том Сойер феста» мне захотелось попробовать свои силы в домовой резьбе. На домах так много интересных элементов, вы не представляете!

Очень интересно углубляться в историю, вникать в детали, смысл этих элементов. Разнообразие необходимо каждому мастеру. Когда ты вырезаешь одно и то же, то становишься уже не художником, а ремесленником — вырабатывается техника, и ты можешь, как конвейер, воспроизводить хорошо знакомые этапы работы. И только когда ты делаешь эскизы или погружаешься в новое для себя направление, начинается творчество. Меня это очень вдохновляет.