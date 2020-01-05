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В Пензенской области в 2020 году вырастет финансирование лечения онкологии

5 января в 16:17 244 просмотра

В Пензенской области существенно увеличено финансирование лечения онкологии, диагностики рака, сокращены сроки ожидания исследований пациентов с подозрением на это опасное заболевание.

Об этом во время брифинга в ИА «Пенза-Пресс» сообщила руководитель ТФОМС по Пензенской области Елена Аксенова.

В частности, увеличатся расходы на оказание медпомощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров 33,8%, то есть на 510,20 млн руб. Вырастет стоимость лечения одного случая — с 77,2 до 101,5 тыс. руб. в круглосуточном стационаре и с 71,1 до 78,2 тыс. руб. — в дневном.

«В перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи дополнительно включены 18 методов лечения по профилю «онкология». Одним из важных изменений можно назвать сокращение сроков ожидания плановой медицинской помощи», — пояснила Елена Аксенова.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать трех рабочих дня (ранее было 14). Ожидать лабораторные исследования такой пациент должен семь дней (было 14).

«Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями сократились также с 14 до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания. Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать трех рабочих дней», — добавила Елена Аксенова.

В рамках диспансеризации предусмотрены шесть онкоскринингов: на выявление злокачественных заболеваний толстого кишечника и прямой кишки, шейки матки, молочной железы, предстательной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний кожных покровов.


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