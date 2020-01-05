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Жительница Мокшана пожаловалась на отсутствие света на ул. Лермонтова

5 января в 16:31 216 просмотров

Жительница поселка Мокшан Пензенской области пожаловалась на отсутствие света и асфальта на ул. Лермонтова. Обращение она оставила в «Жалобной книге» информационного агентства.

«Мокшан, улица Лермонтова, нет ни одного фонаря. Улица не освещается совсем. Везде положили асфальт, а про эту улицу забыли совсем! Прошу помочь в решении этих проблем», — написала она.

На обращение поступил официальный ответ за подписью главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова. В нем сообщается, что вопрос с освещением будет решен — в настоящее время идет оформление документов с ресурсоснабжающей организацией.

По поводу асфальтирования дороги отмечается, что она не является скоростной, поэтому для нее предусмотрено только мощение щебнем.


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