Жительница Мокшана пожаловалась на отсутствие света на ул. Лермонтова

Жительница поселка Мокшан Пензенской области пожаловалась на отсутствие света и асфальта на ул. Лермонтова. Обращение она оставила в « Жалобной книге » информационного агентства.

«Мокшан, улица Лермонтова, нет ни одного фонаря. Улица не освещается совсем. Везде положили асфальт, а про эту улицу забыли совсем! Прошу помочь в решении этих проблем», — написала она.

На обращение поступил официальный ответ за подписью главы администрации Мокшанского района Николая Тихомирова. В нем сообщается, что вопрос с освещением будет решен — в настоящее время идет оформление документов с ресурсоснабжающей организацией.

По поводу асфальтирования дороги отмечается, что она не является скоростной, поэтому для нее предусмотрено только мощение щебнем.