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Пензенец пожаловался на плохое самочувствие после шашлыка

5 января в 20:51 316 просмотров

Житель Пензы пожаловался на плохое самочувствие после того, как поел шашлык, заказанный в одной из служб доставки еды.

Горожанин в соцсети отметил, что привезенная еда ему сразу не понравилась, так как была подгоревшей. Но в организации в ответ на претензию обещали лишь скидку или возраст денег за съеденные кусочки.

«Сейчас состояние ужасное. Тошнота и боль в желудке, хотя приготовленное и не подумали съесть до конца», — отметил он.

В ответ на этот пост пензенцы рекомендовали написать обращение в региональное управление Роспотребнадзора и, по возможности, стараться готовить еду самостоятельно, а не заказывать ее. Дело в том, что качество привезенного товара непросто оспорить.

Фотография: скриншот https://vk.com/black_pnz

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