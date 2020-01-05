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По факту гибели в Соболевке трех человек возбудили уголовное дело

5 января в 17:51 166 просмотров

В Пензенской области региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели при пожаре трех человек в селе Соболевка Каменского района.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

«Следователями совместно с криминалистами следственного управления и сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области проведен дополнительный осмотр места происшествия. Установлено, что очаг возгорания находился внутри дома. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить как неосторожное обращение с огнем при курении, так и эксплуатация электроприборов», — отмечают в ведомстве.

В СКР подчеркивают, что точная причина возгорания станет известна после экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, пожар произошел ночью 4 января. Погибли 79-летняя женщина, 71-летний и 57-летний мужчины.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1426940/

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