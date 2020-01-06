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В Кузнецке мужчина сгорел в собственной машине

6 января в 09:11 456 просмотров

6 января в Кузнецке Пензенской области полностью выгорел автомобиль ВАЗ-2111.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, машина вспыхнула во дворе дома, рядом с гаражным массивом.

Автомобиль полностью выгорел внутри. Владелец — 46-летний мужчина — погиб на месте, его тело нашли в машине.

Причины возгорания выясняются.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального МЧС

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