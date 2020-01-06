В Кузнецке мужчина сгорел в собственной машине

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, машина вспыхнула во дворе дома, рядом с гаражным массивом.

Автомобиль полностью выгорел внутри. Владелец — 46-летний мужчина — погиб на месте, его тело нашли в машине.

Причины возгорания выясняются.