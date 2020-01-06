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В Пензе пройдут рождественские архиерейские богослужения

6 января в 10:15 260 просмотров

6 и 7 января в Успенском кафедральном соборе Пензы пройдут праздничные богослужения с участием митрополита пензенского и нижнеломовского Серафима.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, в ночь с 6 на 7 января митрополит пензенский и нижнеломовский Серафим совершит рождественскую Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Начало в 00:00.

По информации пресс-центра правительства Пензенской области, в праздничном богослужении Рождества Христова примет участие губернатор Иван Белозерцев.

В Сочельник, 6 января, в 17:00 состоится архиерейское богослужение — Всенощное бдение, а на Рождество, 7 января, в 16:00 архиерей совершит Великую вечерню. Об этом объявили в официальной группе Успенского кафедрального собора «ВКонтакте».


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