Иван Белозерцев: Нам нужны новые предложения по благоустройству Пензы

6 января в администрации Пензы проходит совещание губернатора по вопросам благоустройства города в 2020 году.

В своем выступлении губернатор Иван Белозерцев отметил, что за последние годы благодаря поддержке президента и совместным усилиям региональной, муниципальной власти и строительных компаний в Пензе удалось реализовать ряд проектов по созданию комфортной среды. В том числе — благоустроить территорию Спасского собора, которая интегрирована в сквер Лермонтова, создать пространство для отдыха в Парке Времен в Арбеково.

«Мы сделали хороший проект, но должны двигаться дальше, по Московской вниз. На Западной Поляне мы сделали первые робкие шаги по развитию зеленой зоны, но приостановились в 2019 году. Сквер учителей тоже не доработали до конца. От улицы Попова до Окружной задача -погрузиться в работу по развитию территории», — призвал губернатор.

Иван Белозерцев также отметил, что необходимо приглашать в рабочие группы и молодых, и опытных архитекторов.

«Мне хочется, чтобы облик города менялся. Сам идеи даю, заставляю делать проекты, а потом еще и сам деньги выделяю, никто ничего не просит. Понятно, за Москвой и Санкт-Петербургом мы не гонимся, но какие-то элементы можно привнести, доработать с учетом нашей истории», — говорит глава региона.

Губернатор отметил, что в ходе прямой линии получил много предложений по благоустройству от жителей Пензы. Это говорит о том, что им хочется менять облик города и они готовы сами высказывать идеи.

«У нас слабо ведется работа по подсветке территорий. На улице Московской недостаточно освещения. Движение есть, но можно работать в разы лучше. Не ждите поручений, сами приходите, предлагайте», — обратился губернатор к представителям городской власти.