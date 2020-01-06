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Андрей Лузгин назвал предварительные сроки завершения работ на набережной Суры

6 января в 11:42 160 просмотров

6 января на совещании в администрации Пензы мэр Андрей Лузгин рассказал губернатору Ивану Белозерцеву о ходе самой масштабной в регионе реконструкции — набережной реки Суры.

По словам Андрея Лузгина, сейчас исполнено три этапа проекта, остается большой объем работ, связанный с изъятием земельных участков у частных владельцев, перекладкой водопровода от «Ростка» до пешеходного моста и переустройством ливневой канализации от «Ростка» до Бакунинского моста.

«Работа по изъятию домовладений длится лет 15 у нас. Какие затраты по каждому дому?» — поинтересовался у него глава региона.

«У нас в целом оценочная стоимость — 47 млн, из 20 собственников согласился на оценку только один, договор по выкупу земельного участка первый подписали. Остальные 19 — в суде с оспариванием оценочной стоимости. Вышла пока первая оценка из независимой экспертизы, по самим зданиям она сопоставима с нашей первоначальной, а по земельным участкам — в два раза выше. Соответственно, по результатам судебной экспертизы от 47 млн до 100 млн оценка увеличена. Эти процедуры мы планируем завершить в июле», — сообщил мэр.

Стоимость проекта по переустройству водопровода — 20 млн рублей, добавил Андрей Лузгин.

«Изъятие планируем разделить на два этапа: та часть, которая от «Ростка» до пешеходного моста, проще по реализации. Параллельно будем приступать к работам по переустройству водовода, чтобы в 2021 году эту часть уже благоустроить до кафе «Берег».

По ливневой канализации проект в ценах 2019 года — 507 млн рублей, заявка в Минстрое находится, пока проект не включен в программу. Поэтому сказать о сроках окончания второй очереди пока мы не можем», — отметил глава администрации города.

Губернатор призвал ехать в Москву и разговаривать с представителями министерства, в противном случае заявка «так и будет лежать мертвым грузом».

«Мы ведь взрослые люди, а говорим об очевидных вещах. Надо ехать туда, разговаривать, приглашать сюда, показывать город», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Сроки по набережной, которые пока просматриваются, — 2022 год. Это по той части, которая примыкает к Бакунинскому мосту», — сообщил мэр.


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