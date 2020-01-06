Пензенская область получит более 760 млн рублей на реализацию нацпроекта «Образование»

В декабре правительство Пензенской области заключило соглашения с Минпросвещением РФ на 2020−2022 годы. Объем федерального финансирования на реализацию нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, составит 2 млрд рублей, из них в 2020 году — 762,5 млн.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, текущем году на базе сельских школ будет создано 35 центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного направлений «Точка роста», оснащенных современным оборудованием.

«В 101 образовательной организации будет создана целевая модель цифровой образовательной среды: школы оснастят современным интерактивным и компьютерным оборудованием, что позволит активнее использовать дистанционное и интерактивные формы обучения. 37 организаций дополнительного образования смогут обновить материально-техническую базу.», — добавили в минобре.

На базе ИТ-колледжа планируют открыть IT-клуб, чтобы продвигать компетенции в области информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования. Обучение в нем пройдут не менее 400 детей. Также в новом году начнет работу первый мобильный Кванториум.

При образовательных организациях откроются 10 современных мастерских. Пять — на базе ПГУ по IT-направлению, и пять — в Сердобском многопрофильном техникуме по направлению «Сельское хозяйство».

«В Пензенской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей будут обновлены кабинеты технологии, психологов, лечебной физкультуры, закуплено современное оборудование. Завершится строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Арбеково», — заверили в региональном министерстве образования.

Кроме того, в 2020 году продолжат работу два Центра консультационной помощи на базе Центра психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи и детского сада «Лукоморье». По плану, они окажут около 20 тысяч консультаций.