Фонтан, Соборная площадь, скверы. В мэрии обсудили преображение центра Пензы в 2020 году

6 января на совещании в мэрии Пензы обсудили ход реконструкции Фонтанной площади и территории у Спасского собора, а также планы по благоустройству других общественных территорий в 2020 году.

Глава администрации города Андрей Лузгин, говоря о работах на Фонтанной площади, отметил, что они ведутся в соответствии с графиком, все подрядчики вышли на объект.

«Чаша будет готова к 1 августа, территория вокруг — к 15 августа», — сообщил он.

«Есть мысли по улучшению проекта или все устраивает?» — обратился губернатор Иван Белозерцев к главному архитектору региона Леониду Иоффе.

Тот отметил, что проект сделан добросовестно и в доработке не нуждается, над ним трудились пензенские архитекторы.

«Фонтан у нас будет в новом формате, комбинированный. Должно получиться очень достойно. Арт-объект у нас там спроектирован — кентавр», — рассказал Леонид Иоффе.

В 2020 году, по словам Андрея Лузгина, также запланировано завершить благоустройство территории вокруг Спасского храма.

«Осталось сделать освещение и обустроить зеленые насаждения. Планируем сразу по наступлении теплой погоды завершить эту работу и перейти на лестницу от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю. Здесь в течение 2020 года благоустроим территорию от Законодательного Собрания, памятник, остановочный павильон и лестницу», — рассказал мэр.

Губернатор выразил недовольство в связи с тем, что эту работу предполагается завершить только к концу года.

«Что там за объем работ, что в течение всего 2020 года люди, проезжая по улице Кирова, будут смотреть в ту сторону и видеть строительные работы? […] Расскажите мне про четную сторону — когда территория будет приведена в порядок?» — спросил он.

По словам Андрея Лузгина, контрактный срок завершения работ — до 1 декабря. Ситуацию пояснил первый зампред облправительства Виктор Кувайцев.

«Возникла тема ремонта и восстановления исторического здания, которое мы видим на холме. И часть работ не представляется возможным рядом со зданием сделать — прогулочную и зеленую зоны в частности. Эта работа будет проведена, когда фасад будет ремонтироваться», — сообщил он.

«Надо от здания отступить четыре метра, чтобы кран поставить. Хотя там леса, он там не нужен. Поэтому у меня вопрос — почему до декабря? За праздники вышли бы еще раз на объект, посмотрели, обсудили. Если бы у нас так строительные компании работали, то дома бы не строились. Если какие-то вопросы по деньгам — давайте это обсуждать, изыскивать средства. Что растягивать-то? До 10 числа сам выйду туда вместе с вами. Разбирайтесь», — подчеркнул глава региона.

Он поручил представить ему предложения по сокращению сроков работ.

«Они должны быть реальные, но сжатые», — отметил Иван Белозерцев.

Также в ходе совещания обсуждались планы по реконструкции в 2020 году скверов «Копилка Пословиц», на ул. Славы и им. Пушкина, верха ул. Московской.

«Нужно завершать всю пешеходную зону от площади Ленина в рамках исторического центра города. Мы проинформировали все компании о необходимости переустройства сетей, договорились с «Т Плюс», что они в течение 2020 года передвинут сроки капремонта, поменяют магистральные трубопроводы», — рассказал Андрей Лузгин.

«Давайте сразу после праздников предложения по улице Московской, по выносу этих сетей. Это надо делать. Проектное решение должно быть. Участок там небольшой, все это можно сделать. Соберите совещание», — дал поручение губернатор.