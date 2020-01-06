По данным следствия, мужчина звонил жителям Пензенской области, которые размещали на интернет-сервисе объявления о продаже недвижимости. Он сообщал продавцам, что готов купить предлагаемое в объявлении и перечислить задаток.

«Под этим предлогом просил пройти к ближайшему банкомату, а затем диктовал инструкции, что делать дальше. Один из потерпевших лишился 126 тысяч рублей, а другой — 7 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Он признался в содеянном. Уголовное дело рассматривают в Первомайском районном суде Пензы.