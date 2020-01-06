На Рождество в пензенских храмах будут дежурить сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС России по Пензенской области провели профилактические мероприятия в православных храмах. Они проверили наличие огнетушителей, состояние путей эвакуации, напомнили, как правильно вызывать пожарных, а также провели инструктаж со служителями храмов.

Особое внимание уделили проверке Успенского кафедрального собора, в котором состоится архиерейская служба с присутствием губернатора и большого количества прихожан.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в ночь с 6 на 7 января будет организовано дежурство подразделений государственного пожарного надзора, пожарной охраны и добровольных пожарных.