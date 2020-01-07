«Зимние забавы» на Олимпийской аллее 4 января
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
Пензенская область получит более 760 млн рублей на реализацию нацпроекта «Образование»
Пензенские школы примут участие в проекте «Здоровый образ жизни — путь к успеху»
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
В парке Белинского все выходные проходят мероприятия для детей
В правительстве Пензенской области объявили о старте программы «Земский учитель»
Пензенские школьники стали призерами научно-инженерного конкурса среди регионов ПФО
Никольский музей стекла и хрусталя в праздники посещают иногородние туристы
Пензенская область вошла в топ-5 регионов-участников «Культурного марафона»
«Пензаконцерт» приглашает детей и взрослых на новогодние представления
Спутник дарит настроение с первого дня нового года

В Пензенской области планируют отремонтировать 10 учреждений культуры

6 января в 22:28 200 просмотров

Общий объем финансирования на ремонт сельских домов культуры в Пензенской области составит 15 786,2 тысяч рублей, из них 14 523,3 тысяч — средства федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, три учреждения клубно-досугового типа в сельской местности в 2020 году будут отремонтированы на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета: Благодатский СДК Кузнецкого района, СДК села Салтыково Земетчинского района, Индерский БДЦ Сосновоборского района.

Планируется, что субсидии в размере 50 млн рублей из бюджета Пензенской области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры получат Нижнеломовский, Лопатинский, Лунинский, Пачелмский и Сосновоборский районы.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году начались работы по строительству сельского Дома культуры в селе Каменный Брод Иссинского района общей стоимостью 28,9 млн рублей. Его планируют открыть в 2020 году.

Реконструкцию здания районного Дома культуры Лунинского района общей стоимостью более 70 млн рублей намечено завершить в 2021 году.

В настоящее время завершается строительство нового здания Дома культуры в селе Решетино Пачелмского района за счет благотворительных средств. Общий объем финансирования составляет более 40 млн рублей.

В облправительстве напомнили, что в рамках мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» в минувшем году отремонтировали 19 учреждений клубно-досугового типа. Из них 16 — в рамках региональной программы, три — на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...