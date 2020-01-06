В Пензенской области на строительство детских садов выделено более 394 млн рублей

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, в 2020 году на реализацию проекта выделено 394,4 млн рублей: 231 млн — из федерального бюджета, 163,4 млн — средства области.

«Будет построен детский сад в микрорайоне Заря на 120 мест, 60 из которых — ясельные. В Засечном (г. Спутник) — для 120 детей в возрасте до 3 лет. Еще 60 мест будет создано за счет капитального ремонта — детский сад по улице Лазо», — добавили в правительстве.

В 2020 году также начнется строительство детских садов в Пензе — в микрорайоне ГПЗ на 400 мест и в Белинском — на 50 мест. В области возведут пристрой к детскому саду в Бессоновке на 40 мест и детский сад на 50 мест в Лунино. Эти объекты планируют сдать к 2021 году.

В 2019 году по нацпроекту «Демография» в регионе финансирование составило 446,52 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 329,1 млн рублей, областного — 97,7 млн, муниципального — 19, 7 млн рублей. Создано 1307 новых мест, 870 из которых — для детей в возрасте до 3 лет.

Открыты два детских сада: на 175 мест в пензенском микрорайоне Шуист и на 100 мест — в Неверкине. Завершено строительство еще 10 объектов: три детских сада в Засечном, семь пристроев: четыре в Пензе, два в Кузнецке и один в селе Верхняя Елюзань. Также региональные власти выкупили здание детского сада 102 места на улице Зеленодольской в Пензе.