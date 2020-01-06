«Зимние забавы» на Олимпийской аллее 4 января
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
Деревянное кружево в век многоэтажек. Пензячка рассказала о возрождении интереса к резьбе
В парке Белинского все выходные проходят мероприятия для детей
В правительстве Пензенской области объявили о старте программы «Земский учитель»
Пензенские школьники стали призерами научно-инженерного конкурса среди регионов ПФО
Никольский музей стекла и хрусталя в праздники посещают иногородние туристы
Пензенская область вошла в топ-5 регионов-участников «Культурного марафона»
«Пензаконцерт» приглашает детей и взрослых на новогодние представления
Спутник дарит настроение с первого дня нового года
В Пензенской области определили порядок единовременных выплат сельским учителям
В Пензенской области на капремонт школ выделено 100 млн рублей

Пензенские школы примут участие в проекте «Здоровый образ жизни — путь к успеху»

6 января в 15:06 212 просмотров

Образовательные организации Пензенской области примут участие в пилотном проекте «Комплексная программа по формированию здорового образа жизни у школьников «Здоровый образ жизни — путь к успеху».

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, об этом объявил на селекторном совещании первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Основная задача проекта — создание единого образовательного и воспитательного пространства на уровне региона по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здоровьесбережения детей и подростков, воспитание гармоничной личности», — отметили в правительстве области.

На совещании также обсуждались итоги всероссийской акции «Здоровое питание — активное долголетие». В Пензенской области в ней приняли участие 155 школ, 3872 участника, из них — 111 лидеров. Самые активные получили путевки в «Артек».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...