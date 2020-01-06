Образовательные организации Пензенской области примут участие в пилотном проекте «Комплексная программа по формированию здорового образа жизни у школьников «Здоровый образ жизни — путь к успеху».

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, об этом объявил на селекторном совещании первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Основная задача проекта — создание единого образовательного и воспитательного пространства на уровне региона по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здоровьесбережения детей и подростков, воспитание гармоничной личности», — отметили в правительстве области.

На совещании также обсуждались итоги всероссийской акции «Здоровое питание — активное долголетие». В Пензенской области в ней приняли участие 155 школ, 3872 участника, из них — 111 лидеров. Самые активные получили путевки в «Артек».