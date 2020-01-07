В Пензе предприниматели могут получить гранты до 20 млн рублей

Российский Фонд содействия инновациям объявил конкурс грантовой поддержки малых предприятий по программе «Коммерциализация». Принять участие в нем приглашают пензенских предпринимателей.

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, победители конкурса получат безвозвратную финансовую помощь до 20 млн рублей при условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.

Для этого компании должны завершить стадию НИОКР и планировать создание или расширение производства инновационной продукции. Средства гранта можно направить на реализацию нового производственного проекта:

— оплату работ и услуг в технической сфере:

— приобретение оборудования, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин;

— первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования;

— приобретение новых технологий и программных средств;

— сертификация товаров;

— уплата процентов по кредитам;

— приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров.

В конкурсе могут принимать участие предприятия, относящиеся к малым согласно № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. С полным перечнем условий конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Фонда содействия инновациям.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются в электронном виде через информационную систему фонда до 20 февраля 2020 года. Помощь в оформлении заявок можно получить в региональном Центре кластерного развития. Тел. (8412) 45−80−54, +7−962−474−57−97, e-mail: zam@ckr58.ru.

Для справки: в 2017—2019 годах прошли конкурсный отбор и получили гранты на общую сумму 104 млн рублей по этой программе шесть пензенских предприятий.

